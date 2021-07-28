4 للهندسة و5 للطب.. التعليم العالي: الساعات المعتمدة تختصر سنوات الدراسة

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، إنه جرى تعديل القانون رقم 79 الخاص بالجامعات، حيث نص التعديل على أن الطالب يستطيع التخرج والحصول على الدرجة حال استيفائه عدد الساعات المطلوبة منه للتخرج في نظام الساعات المعتمدة، وهذا الأمر قد يستفيد منه الطلاب المتميزون، فمتى استوفى الطالب متطلبات الحصول على الدرجة من عدد الساعات، ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات التي ستطبق في كل كلية بلوائحها، يحق له التخرج.

وأضاف «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على «صدى البلد»، أن كل كلية سيكون لها لوائح تحدد الحد الأدنى لسنوات التخرج، منها إذا استوفى الطالب عدد الساعات المعتمدة يُتيح له الحصول على الدرجة والتخرج، «برامج الساعات المعتمدة موجودة في كلياتنا، وفقًا للوائح أنا عندي عدد الساعات بس فيه حد أدنى للسنوات تحددها لائحة الكلية، بس مش معنى كدة لو طالب خلص الساعات المعتمدة في سنتين يتخرج».

وأشار نائب وزير التعليم العالي، إلى أن الحد الأدنى للتخرج من كليات الهندسة أربع سنوات، حيث يمكن للطالب الذي استوفى كل الساعات المعتمدة في أربع سنوات، أن يتخرج، «أقل من أربع سنوات مينفعش، هذا القرار ملائم للقدرة الاستيعابية للطلبة وقدراتهم العلمية والأكاديمية تتناسب مع المطلوب، منحملهمش أكتر من طاقتهم، كلية الطب الحد الأدنى لتخرج الطالب 5 سنوات إذا استوفى الساعات المعتمدة، كل كلية لها لائحة، وكل لائحة ستحدد الحد الأدنى لتخريج الطلاب».