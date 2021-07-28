حرائق غامضة منذ عامين تنغص حياة أسرة بسوهاج

تعيش أسرة في قرية الزارة، التابعة لمركز المنشاه في محافظة سوهاج، حالة من الخوف والفزع بسبب الحرائق الغامضة التي تندلع في المنزل منذ عامين، لتقلب حياة الأسرة رأساً على عقب، ويعيش الأطفال والكبار في رعب، وآخر الحرائق التي اندلعت في المنزل كانت بالأمس، عندما التهمت النيران مبلغ 80 ألف جنيه، كانت في دولاب في غرفة النوم، ويتهم سكان المنزل الجن بالتسبب في تلك الحرائق، كما اتهموا أحد المواطنين من أهالي القرية بأنه قام بعمل سحر لهم.

احتراق 80 ألف جنيه لشراء جهاز عروسة

وقال إسماعيل محمد، أحد سكان المنزل المحترق، إن معاناته وأفراد أسرته مستمرة منذ عامين، لافتاً إلى أن الحرائق تحدث بشكل مستمر في المساء، وتندلع النيران في أثاث المنزل، على الرغم من عدم وجود أسلاك كهربائية، وأضاف أنه طلب من زوجته أمس الثلاثاء، أن تحضر له مبلغاً من المال من الدولاب، وعندما فتحت زوجته الدولاب، وجدت النيران تشتعل في مبلغ 80 ألف جنيه.

وأضاف أن المبلغ احترق بالكامل، وأنه كان يضع المبلغ في الدولاب لشراء جهاز لشقيقته التي ستتزوج قريباً، مؤكداً أن أفراد أسرته يعيشون في رعب مستمر، خاصةً الأطفال، لافتاً إلى أن منزله مكون من 4 طوابق، واضطر وجميع أفراد أسرته للعيش في الطابق الأرضي، وتركوا الأدوار العلوية التي تشتعل فيها النيران بشكل دائم.

المشايخ عجزوا عن التعامل مع الحرائق

من جانبها، قالت والدة صاحب المنزل إن ما يحدث من حرائق سببه سحر تم عمله من أحد أهالي المنطقة، وأضافت أن ذلك الشخص تمكن من تسخير جان يقوم بحرق المنزل بصفة مستمرة، حسب قولها، وأوضحت أنها وجدت بعض الملابس الداخلية موضوعة في الدولاب عليها دماء، وأن المنزل تحدث به أشياء غريبة، حيث تنطفئ الأضواء وتضاء من تلقاء نفسها، وكذلك التلفزيون يتم تشغيله وغلقه بدون تدخل أحد من أفراد الأسرة.

وأضافت ان هناك أصواتا غريبة تحدث ليلاً تصيبهم بالرعب والفزع، وأنهم استعانوا بعدد كبير من المشايخ لحل المشكلة، إلا أنهم عجزوا عن التعامل مع الجان، وطالبت مشيخة الأزهر بالتدخل وأن ترسل إليهم أحد المشايخ للوقوف على حقيقة الوضع، والتعامل مع الجان الذي يسكن المنزل، على حد تعبيرها.