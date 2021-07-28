أول أغسطس موعد تنفيذ حركة الداخلية.. والترقيات والمد شملت 12 ألف ضابط

كشفت مصادر أمنية، أن حركة وزارة الداخلية لتنقلات وترقيات ضباط الشرطة، سيجري تنفيذها بالنسبة للقيادات والضباط، بداية من 1 أغسطس، بينما سيجري فتح باب التظلمات، بداية من موعد إعلان الحركة، حتى يوم 5 أغسطس المقبل، على أن يجري البت فيها خلال أسبوعين، مشيرة إلى أن الحركة راعت المعايير الأساسية، وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

حركة المديريات

وأوضحت المصادر، أن حركة مديريات الأمن ستجرى فى 15 أغسطس المقبل، بعد انتهاء الضباط من تنفيذ الحركة، والانتقال للمواقع الجديدة التي جرى نقلهم إليها، حيث تجرى كل القطاعات ومديريات الأمن، حركات التنقلات الداخلية بها، ويعتمدها مساعد الوزير للقطاع، أو مدير الإدارة أو الأمن، ويبلغ بها قطاع شئون الضباط.

وحسب المصادر، فإن حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم، شملت الترقية والمد لأكثر من 12 ألف ضابط من رتبة الملازم، حتى اللواء، بالإضافة إلى 13 مساعدا لوزير الداخلية، و10 مدراء أمن و7 مديري ادارات عامة، وتم تصعيد أكثر من 50 قيادة أمنية من القيادات الشابة.

قانون هيئة الشرطة

وتجرى وزارة الداخلية حركة التنقلات، وفقا لنص المادة 27 من قانون هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة في العام، ويضع وزير الداخلية، بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد، التي تتم التنقلات بمقتضاها.

كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب والاستثناءات التي ترد على هذه المدد.

ويجوز بناءً على طلب الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما، والذى يستمر حتى رتبة العميد.

ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.