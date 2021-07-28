رئيس التحرير

محمود مسلم

إضاءة الهرم الأكبر بالأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد

كتب:

الوطن
09:14 م | الأربعاء 28 يوليو 2021
إضاءة الأهرامات باللون الأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد

إضاءة الأهرامات باللون الأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد

بمناسبة اليوم العالمي للكبد، الذي يوافق 28 يوليو من كل عام، جرت منذ قليل، إضاءة الهرم الأكبر باللونين الأزرق والبرتقالي، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان.

وأوضح أشرف محيي مدير منطقة أهرامات الجيزة، أن هذا التقليد جاء أيضا احتفالا بالقضاء على فيروس سي، في مصر، وهو أحد أهم الإنجازات التي حققتها مبادرة «100 مليون صحة»، كما جرت إضاءة قلعة محمد علي.

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء الكونغو يزور الأهرامات

«سياحة النواب» توصي بالالتزام بخطة تنفيذ تطوير منطقة الأهرامات 

البرلمان اليوم.. إغلاق «الترجمان» وتطوير «الأهرامات» و13 مقترحا في المحافظات

الأهرامات تستضيف وفدا شبابيا دوليا ضمن مبادرة «إحياء الجذور»

«حواس» يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية ويوقع كتابه سحر الأهرامات بروسيا