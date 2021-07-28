إضاءة الهرم الأكبر بالأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد

بمناسبة اليوم العالمي للكبد، الذي يوافق 28 يوليو من كل عام، جرت منذ قليل، إضاءة الهرم الأكبر باللونين الأزرق والبرتقالي، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان.

وأوضح أشرف محيي مدير منطقة أهرامات الجيزة، أن هذا التقليد جاء أيضا احتفالا بالقضاء على فيروس سي، في مصر، وهو أحد أهم الإنجازات التي حققتها مبادرة «100 مليون صحة»، كما جرت إضاءة قلعة محمد علي.