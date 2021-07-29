سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 29-7-2021..ارتفاع في الأسعار

سجلت أسعار الذهب في مستهل معاملات اليوم الخميس الموافق 29 يوليو الجاري، ارتفاعا بعد أن شهدت الأسعار تذبذبا ما بين الارتفاع والانخفاض منذ بداية الشهر الجاري، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 789 إلى 791 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، ما بين 902 إلى 904 جنيها بارتفاع 4 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، ما بين 789 إلى 791 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس، بين 676 إلى 678 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم الخميس، بين 6312 إلى 6328 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الخميس 29 يوليو، 918.94 جنيه، و58.53 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 804.09 جنيه جنيه، و51.22 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار18، بأسواق المال، 689.22 جنيه، و43.90 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وأرجع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، ارتفاع سعر الذهب من آن لآخر أو انخفاضه إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.