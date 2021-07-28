استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. والمعدن النفيس ينتظر اجتماع «الفيدرالي»

شهدت أسعار الذهب استقرارًا، اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021، لليوم الثالث على التوالي.

أسعار الذهب محليًا

سجل عيار 24 في مصر، 903 جنيهات للبيع، وعيار 21 نحو 790 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 677 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و320 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعات طفيفة في كافة الأعيرة ليباع عيار 24 بسعر 58 دولارًا، فيما بيع عيار 21 نحو 50.75 دولار، وسجل عيار18 سعر 43.50 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1.804.93 دولار.

تحركات الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب عند مستوى 1800 دولار للأوقية خلال تعاملات أمس الثلاثاء وشهد الدولار الأمريكي استقرارا.

وتترقب الأسواق اليوم الأربعاء، صدور قرارات السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي، التي قد يكون لها تأثير قوي على الأسواق اليوم الأربعاء.

وسجلت العقود الفورية لمعدن الذهب أمس الثلاثاء نحو 1800 دولار للأوقية.

كما استقرت العقود الاَجلة لمعدن الذهب وسجلت مستويات 1801 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات خلال تعاملات اليوم دون مستويات 92.40 نقطة، وسجل نحو 92.36 نقطة بالتزامن مع ضعف العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، فارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب للانخفاض، والعكس صحيح، ولكن هذه العلاقة تتأثر حاليا بتطورات فيروس كورونا وشهية المخاطرة في الأسواق.

وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي قد يبقي على السياسة النقدية دون تغيير؛ مما ينعكس على تحركات سوق العملات وبخاصة بالنسبة للدولار الأمريكي بما ينعكس بدوره على تحركات أسعار الذهب.

وكانت أسعار الذهب قد حققت مكاسب خلال الأسبوع الجاري مدعومة من المخاوف حيال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقال نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الاستقرار في أسعار المعدن النفيس مدعوما باستقرار الدولار والكل يترقب اجتماع قرارات السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي وهو ما سوف يؤثر على صعود أو هبوط الذهب في الأسواق العالمية.