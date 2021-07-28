انطلاق مشروع «ابنتي الغالية» بالمنيا لتمكين فتيات الصعيد

انطلق في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، مشروع «ابنتي الغالية»، لتمكين الفتيات المصريات داخل قرى محافظات الصعيد، ومن بينها قرى محافظة المنيا، وعشوائيات محافظة القاهرة، من خلال التعليم عن طريق إعطائهن الرعاية اللازمة للحصول على حقهن في التعليم والتنمية الإنسانية.

ويهدف المشروع، الذي يُعد أحد برامج هيئة «كوبتك أورفانز»، أو «الأيتام الأقباط»، إلى البناء النفسي والوجداني لدى الفتيات، ومن شأنه تعزيز الثقة بالنفس، كما يتم تزويدهن بمهارات القيادة والدراسة، حتى يحققن النجاح العلمي ويصبحن قادرات على تغيير أنفسهن ومجتمعاتهن.

وقالت إيرين إبراهيم شوقي، مدير منطقة المنيا بالهيئة لمشروع «ابنتي الغالية»، إن مستوى الأم التعليمي هو من أكثر مسببات الفقر بين الأطفال، لذا يساعد المشروع على بناء جيل من الفتيات الواعيات المتعلمات القادرات على تربية أجيال المستقبل.

وأضافت أن المشروع يقوم على استخدام نظم التعليم والإرشاد المساندة الفتيات والشابات، حتى يمكنهن من الاستمرار في التعليم، ويجنبهن الزواج المبكر، إضافة إلى تدريبهن على التعامل بكرامة في فصولهن ومنازلهن، وأن يصبحن قائدات في مجتمعاتهن.

وأوضحت مدير المشروع بالمنيا أن المشروع يجمع الفتيات المسيحيات والمسلمات معاً في بيئة آمنة، حين يتعاملن مع بعضهن البعض باحترام متبادل، ويتم تدريب فتيات المرحلة الجامعية ليكن أخوات كبريات وقدوة الفتيات المرحلة الابتدائية (الأخوات الصغريات)، وتكتسب الفتيات المهارات الحياتية عن طريق العمل في ورش العمل والأنشطة المختلفة، التي تعالج المشكلات المجتمعية، ويتم نقل هذا المشروع بواسطة جمعيات التنمية المحلية.