محافظ المنيا ينصح الشباب للمشروعات الصغيرة: «مفيش حد اتولد كبير»
كتب:
اسلام فهمي
06:36 م | الأربعاء 28 يوليو 2021
جانب من اللقاء
«مفيش حد اتولد كبير»، جملة وجهها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، داعياً الشباب إلى التوقف عن التفكير في العمل الحكومي، وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعرفة الفرص المتاحة داخل المحافظة، لبدء عمل مشروع صغير بهم، تحت دعم وتأييد ومساندة الدولة، وبالمثابرة والإخلاص سيكبر وينجح المشروع، على حد قوله.
وكرر محافظ المنيا، خلال لقاء جماهيري اليوم الأربعاء، عبارته «مفيش حد اتولد كبير»، مؤكداً أن الدولة تتجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يوجد بالمنطقة الصناعية مجمع صناعي يضم 68 وحدة صناعية، كما يجري العمل على دعم التكتلات الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مثل القرى المنتجة للعسل، والنباتات العطرية وكذلك محصول البطاطس.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ضمن مبادرة «إيد على إيد نعمل مشروع جديد»، بهدف نشر ثقافة العمل الحر، والتعريف بالمشروعات الصغيرة، بحضور وليد عبد القوي، وكيل وزارة القوى العاملة، ومروان محمد، مدير جهاز تنمية المشروعات، والدكتورة منال أبوسمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، ووليد الحيني، مدير مركز الاعلام، ووليد أحمد، مدير برنامج مشروعك، ومحمد حسين، مدير جهاز شباب الخريجين.
وطالب المحافظ الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، لزيادة دخل الأسر وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
وأكد المحافظ على أهمية المشروعات الصغيرة حيث تعد من القطاعات الاقتصادية التي تحتل المراكز الأولى في التشغيل في عدد كبير من دول العالم المتقدم مثل الصين ، حيث تتناسب المشروعات الصغيرة مع الأشخاص محدودي الدخل لأنها تعتبر مشروعات سهلة التنفيذ والبدء، وجميعها يبدأ برأس مال بسيط وعدد قليل من العمال، كما تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دفع اقتصاد الدول للتقدم والنمو والتخلص من البطالة وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب.
واستعرض مروان محمد، مدير جهاز تنمية المشروعات، الخدمات التي يقدمها الجهاز، سواء كانت مالية أو غير مالية، والتمويل المقدم للشباب لجميع المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، وما يتم تقديمه من خلال الجمعيات الأهلية للمواطنين البسطاء بالقرى المختلفة.
وأكد وليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا، أن المحافظة إتجهت إلى العمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل الحر وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.
واستمع المحافظ، خلال اللقاء، لعدد من النماذج الناجحة لشباب وفتيات، أتجهوا للعمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد بتلك النماذج المشرفة، ودعا الشباب الي السعي والعمل الجاد وخاصة في ظل توفير كافة التسهيلات والدعم من جميع أجهزة الدولة.