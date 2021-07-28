محافظ المنيا ينصح الشباب للمشروعات الصغيرة: «مفيش حد اتولد كبير»

«مفيش حد اتولد كبير»، جملة وجهها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، داعياً الشباب إلى التوقف عن التفكير في العمل الحكومي، وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعرفة الفرص المتاحة داخل المحافظة، لبدء عمل مشروع صغير بهم، تحت دعم وتأييد ومساندة الدولة، وبالمثابرة والإخلاص سيكبر وينجح المشروع، على حد قوله.

وكرر محافظ المنيا، خلال لقاء جماهيري اليوم الأربعاء، عبارته «مفيش حد اتولد كبير»، مؤكداً أن الدولة تتجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يوجد بالمنطقة الصناعية مجمع صناعي يضم 68 وحدة صناعية، كما يجري العمل على دعم التكتلات الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مثل القرى المنتجة للعسل، والنباتات العطرية وكذلك محصول البطاطس.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ضمن مبادرة «إيد على إيد نعمل مشروع جديد»، بهدف نشر ثقافة العمل الحر، والتعريف بالمشروعات الصغيرة، بحضور وليد عبد القوي، وكيل وزارة القوى العاملة، ومروان محمد، مدير جهاز تنمية المشروعات، والدكتورة منال أبوسمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونجلاء حمدي، مدير إدارة خدمة المواطنين، ووليد الحيني، مدير مركز الاعلام، ووليد أحمد، مدير برنامج مشروعك، ومحمد حسين، مدير جهاز شباب الخريجين.

وطالب المحافظ الجميع بتبني ثقافة العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال دعم ومساندة كافة المشروعات والبرامج التنموية، لزيادة دخل الأسر وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.

وأكد المحافظ على أهمية المشروعات الصغيرة حيث تعد من القطاعات الاقتصادية التي تحتل المراكز الأولى في التشغيل في عدد كبير من دول العالم المتقدم مثل الصين ، حيث تتناسب المشروعات الصغيرة مع الأشخاص محدودي الدخل لأنها تعتبر مشروعات سهلة التنفيذ والبدء، وجميعها يبدأ برأس مال بسيط وعدد قليل من العمال، كما تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دفع اقتصاد الدول للتقدم والنمو والتخلص من البطالة وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب.

واستعرض مروان محمد، مدير جهاز تنمية المشروعات، الخدمات التي يقدمها الجهاز، سواء كانت مالية أو غير مالية، والتمويل المقدم للشباب لجميع المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية، وما يتم تقديمه من خلال الجمعيات الأهلية للمواطنين البسطاء بالقرى المختلفة.

وأكد وليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا، أن المحافظة إتجهت إلى العمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل الحر وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، لعدد من النماذج الناجحة لشباب وفتيات، أتجهوا للعمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشاد بتلك النماذج المشرفة، ودعا الشباب الي السعي والعمل الجاد وخاصة في ظل توفير كافة التسهيلات والدعم من جميع أجهزة الدولة.