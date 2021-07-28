نائب محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى مغاغة

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 192 قرية بـ757 تابعا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، ومحمد السيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، والمهندس أحمد النوبي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، والمهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تفقد نائب المحافظ عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من قري مركز مغاغة تضمنت محطة معالجة برطباط، ومد وإحلال وتجديد شبكات المياه بشم البحرية، كما تفقد أعمال إنشاء مدرستي الشيخ زياد الابتدائية الجديدة، والشيخ زياد الإعدادية الجديدة، كما تفقد نائب المحافظ الموقع الذي تم اختياره لإنشاء مدرسة الكوامل للتعليم الأساسي.

وشدد نائب المحافظ على أن يتم تنفيذ الأعمال وفقا للرسومات الهندسية، ومطابقتها لمعايير الجودة، مشيراً إلي أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلي أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير من قبل أى جهة فى تنفيذ الجدول الزمني للمشروعات.

وخلال الجولة التقي نائب المحافظ بعدد من أهالي المركز، للاستماع لمتطلباتهم والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق المركز، مؤكداً أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات.