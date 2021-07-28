نائب محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى مغاغة
كتب:
اسلام فهمي
06:38 م | الأربعاء 28 يوليو 2021
توصيل صرف صحي
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 192 قرية بـ757 تابعا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.
رافق نائب المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، ومحمد السيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، والمهندس أحمد النوبي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، والمهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
تفقد نائب المحافظ عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من قري مركز مغاغة تضمنت محطة معالجة برطباط، ومد وإحلال وتجديد شبكات المياه بشم البحرية، كما تفقد أعمال إنشاء مدرستي الشيخ زياد الابتدائية الجديدة، والشيخ زياد الإعدادية الجديدة، كما تفقد نائب المحافظ الموقع الذي تم اختياره لإنشاء مدرسة الكوامل للتعليم الأساسي.
وشدد نائب المحافظ على أن يتم تنفيذ الأعمال وفقا للرسومات الهندسية، ومطابقتها لمعايير الجودة، مشيراً إلي أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلي أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير من قبل أى جهة فى تنفيذ الجدول الزمني للمشروعات.
وخلال الجولة التقي نائب المحافظ بعدد من أهالي المركز، للاستماع لمتطلباتهم والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق المركز، مؤكداً أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات.