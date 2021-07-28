خط مياه من محطة «بني أحمد» لحل مشكلة انقطاعها بغرب المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال مد وتدعيم خط مياه مباشر من محطة مياه «بني أحمد»، بطول 4 كيلومترات، وقطر 10 بوصة، وذلك لدعم خط المياه بحي غرب مدينة المنيا، على أن ينتهي العمل منه خلال شهر تقريباً، حيث تعمل محطة مياه «بني أحمد» بطاقة 1200 لترفي الثانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مدينة المنيا، والمهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والنائب أشرف عبدالعزيز الأحمداوي.

وقال محافظ المنيا إن أعمال المد والتدعيم تأتي في إطار إيجاد حلول جذرية سريعة لمشكلة ضعف وانقطاع المياه بحي غرب مدينة المنيا، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل عاجل وفوري، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومعاناتهم.

وأكد المحافظ أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية.

وكان محافظ المنيا قد اتخذ عدداً من الإجراءات، خلال اجتماع موسع عقده مع قيادات المحافظة في وقت سابق، لوضع حلول عاجلة لمشكلة ضعف وانقطاع المياه، وذلك عقب جولة تفقدية أجراها المحافظ بحي غرب مدينة المنيا، استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من ضعف وانقطاع مياه الشرب بالمنطقة.