منها جوجل ميت.. أفضل 5 تطبيقات مجانية على جوجل بلاي.. تعرف عليهم

يأتي متجر جوجل بلاي Google Play مثبتًا بشكل مسبق مع جميع الهواتف الذكية التي تعمل على برامج أندرويد Android، وبغض النظر عما إذا كان إصدار Android قديمًا أو جديدًا، فإن جميع الهواتف تأتي مجمعة مع متجر Play وملايين التطبيقات معه.

وقال موقع «BGR.IN»، إنه على مدى السنوات القليلة الماضية، زاد عدد مطوري التطبيقات عدة مرات.

وفي هذه الأيام، ستجد تطبيقًا لكل شئ، مثل التذكير بمياه الشرب، والتمارين المنزلية ، وغير ذلك الكثير.

ويسرد متجر Google Play التطبيقات عبر فئات مختلفة بما في ذلك الألعاب والمغامرة والرياضة واللياقة والطبيعة والترفيه وغيرها.

ويقوم متجر Play أيضًا بتصنيف التطبيقات من حيث أفضل الإصدارات المجانية والأعلى المدفوعة والإصدارات الجديدة وغيرها.

وأشار الموقع إلى أنه من أفضل 5 التطبيقات المجانية على متجر Google Play في هذا الأسبوع.

أفضل 5 تطبيقات مجانية على متجر GOOGLE PLAY

1- تطبيق Meesho

تطبيق Meesho متاح للتنزيل في كل من متجر Play ومتجر Apple App. وMeesho هو أفضل تطبيق لمتجر Google Play يسمح للمستخدمين أساسًا بكسب المال من خلال الشراء وهم جالسون في المنزل.

سيحتاج المستخدمون فقط إلى بيع المنتجات المتاحة على المنصة لأصدقائهم وكسب عمولة مقابل ذلك.

2- انستجرام Instagram

Instagram هو ثاني أفضل تطبيق مجاني في متجر play. يعد تطبيق مشاركة الصور المملوك لـ Facebook أحد أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية استخدامًا على مستوى العالم.

ويتيح Instagram للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والبكرات وغير ذلك الكثير. تطبيق الوسائط الاجتماعية متاح لكل من مستخدمي Android و iPhone.

3- سناب شات Snapchat

Snapchat هو ثالث أفضل تطبيق مجاني هذا الأسبوع. وSnapchat هو واحد من أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية للمستخدمين في البلاد إلى جانب Instagram و Facebook وغيرها.

4- جوجل ميت Google Meet

يحتل Google Meet المرتبة الرابعة في القائمة. واكتسب تطبيق مكالمات الفيديو شعبية واسعة خلال جائحة COVID-19 منذ العام الماضي.

يعد Google Meet أحد أكثر منصات مكالمات الفيديو استخدامًا المتوفرة في الدولة. تطبيق مكالمات الفيديو متاح لكل من مستخدمي Android و iPhone.

5- فليبكارت Flipkart

Flipkart هو خامس أفضل تطبيق مجاني على متجر Play هذا الأسبوع. تعد Flipkart من بين أفضل منصات التسوق عبر الإنترنت في البلاد إلى جانب Amazon ، وبعضها الآخر. منصة التسوق عبر الإنترنت متاحة للتنزيل في كل من متجر Play ومتجر Apple App.