الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لخدمة 4.6 مليون مشترك بـ3 محافظات بالدلتا

يبحث 4.6 مليون مواطن فى المحافظات الواقعة في نطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء «الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط»، آخر كل شهر، عن الاستعلام عن قيمة استهلاك فواتير الكهرباء الشهرية، من خلال الآليات والطرق التي وفرتها الشركة القابضة للكهرباء، أو الموقع الرسمي لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة شمال الدلتا

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عدد من الخطوات التي يجب أن يتبعها المشترك، للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية وهي كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شمال الدلتا من خلال هذا الرابط.

-اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتيرمن خلال اتباع الخطوات الآتية.

-اختار اسم المحافظة التي تسكن بها.

- اختار اسم هندسة الكهرباء التي تتبعها.

- اختار المنطقة التابع لها.

- اختار اليومية.

- ثم أدخل رقم الحساب الخاص بك.

- اضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير.

-استكمال باقي إجراءات الدفع.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الآليات والخطوات التي أتاحتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر موقع الوزارة، لطرق الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك بشركه شمال لتوزيع الكهرباء إلكترونيًا، ضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين في المصالح الحكومية والحد من الزحام والطوابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع من خلال هذا الرابط.

- الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

المناطق الصناعية والمصايف التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

وتضم شركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عدد من المناطق الصناعية منه «العصافرة بالمطريةـ جمصة- مجمع الصناعات بميت غمرـ المنطقة الصناعية بمطوبس- بلطيم- البرلس- الرمال السوداء بكفر الشيخ- دمياط الجديدة- مدينة الأثاث بدمياط» إضافه إلى 3 مصايف هي «رأس البرـ جمصةـ بلطيم».

آليات تقديم الشكاوى الفنية والتجارية بشركات توزيع الكهرباء بـ«واتس أب»

وخصصت الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم «واتس اب» لكل شركة توزيع، لتلقي الشكاوى الفنية والتجارية للمشتركين كالآتي:

01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

01270003430 شركة القناة لتوزيع الكهرباء

01283388888 شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

01278117626 شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

01002822513 شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

01207774849 شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

01000549020 شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء