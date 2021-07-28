توفى وحيداً من 3 أيام.. جثة متعفنة لشخص داخل منزله بسوهاج

عثر أهالي مدينة المنشاه، بمحافظة سوهاج، علي جثة متعفنة لشخص داخل منزله، بشارع صلاح سالم، مساء اليوم الأربعاء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتبين أن الجثة لشخص يقيم بمفرده في المنزل، توفى قبل نحو 3 أيام، دون أن ينتبه إليه أحد.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي بشارع صلاح سالم على جثة متعفنة لشخص، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزي.

وتبين من الفحص أن المتوفى يُدعى «جابر ر. ع.»، 57 سنة، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة متعفنة من 3 أيام، وتبين أن المتوفى يقيم بمفرده في منزله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.