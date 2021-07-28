«صحة الفيوم» بعد واقعة الطبيب المزيف: «لخبطة في الأحداث»

كشف الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، عن تلقي المديرية معلومات منذ 4 أيام، عن شخص يدير عيادة دون ترخيص، ويمارس الطب دون تصريح لممارسة المهنة، وهو «عبد التواب حامد الطحاوي خميس»، وبعض الناس يشككون في كونه طبيباً.

وأضاف «جمال الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء اليوم الأربعاء، أنهم أجروا بعض التحريات مع مديرية أمن الفيوم، وتبين أنه بالفعل ليس طبيباً، وداهموا عيادته واصطحبوه إلى قسم الشرطة، لافتاً إلى أن محاميه قدم إلى النيابة اليوم إفادة بأنه خريج شهر ديسمبر عام 2020، في حين أنه يبلغ من العمر 46 سنة.

وتابع وكيل وزارة الصحة قائلاً: «فيه لخبطة في الأحداث، واحنا بالنسبة لنا تم غلق العيادة لأنها بدون ترخيص، وهو ما زال لا يحمل تصريح مزاولة المهنة، ومينفعش يزاول مهنة الطب، حتى يستكمل إجراءاته مع النيابة».

وعن ممارسة مهنة الطب خلال السنوات الماضية، قال: «للأسف أهالينا بسطاء، ومحدش بيشكك في الدكتور وهو حط يافطة واشتغل، وغير مكان العيادة أكثر من مرة، والناس وثقت فيه، ومراجعوش وراه»، لافتًا إلى أن إدارة العلاج الحر المنوط بها التفتيش على الأطباء من أنشط الإدارات، ولكن هناك عددا مهولا من العيادات الخاصة وفي كل عزبة ونجع هناك من يفتح عيادة في منزله أو أي مكان.

وشدد على أن هذا الشخص غيّر محل عيادته أكثر من مرة، وعندما كان يغلق عيادة يفتتح واحدة أخرى في مكان آخر.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغ من العميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز شرطة سنهور، بالقبض على عاطل ينتحل صفة طبيب ويزاول مهنة الطب منذ 12 سنة، ويمتلك 6 عيادات، وذلك في نطاق قريتي فيديمين وسنهور، كما أنّه يحمل كارنيها مزوراً لمزاولة المحاماة.

وكشفت التحريات الأولية، التي أجراها الرائد محمد عشري، رئيس مباحث مركز سنهور، أنّ المتهم يدعى عبد التواب طحلاوي، 46 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، ويمتلك 6 عيادات لمزاولة مهنة الطب في مناطق متفرقة بسنورس، وبدأ بمزاولة المهنة منذ 12 سنة، ورغم ذلك لم يكتشف أحد أمره.