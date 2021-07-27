مفاجأة.. طبيب الفيوم المزيف يمتلك صيدلية ويبيع أدوية باهظة للمرضى

تفاصيل جديدة كشف عنها أهالي قرية «فيديمين»، التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم، حول الطبيب المزيف الذي تخصص في الباطنة والجهاز هضمي وكبد لمدة 7 سنوات، افتتح خلالهما 3 عيادات.

وأكد عدد من أهالي القرية أنّ الطبيب المزيف استأجر منزلاً مكوناً من دورين، استغل الدور الأول لفتح صيدلية وعيادة، والدور الثاني شقة سكنية، حيث كان يصف للمرضى أدوية باهظة الثمن، تتجاوز الـ600 جنيه، ويصرفوها من الصيدلية الخاصة به، بالإضافة إلى 200 جنيه تكلفة الكشف، مُحققاً أرباح مالية طائلة من كل مريض يزوره.

أهالي «فيديمين» يروون تفاصيل القبض على عاطل انتحل صفة طبيب

وقال الأهالي إنّ المدعو «عادل طحاوي»، كان يشتهر في قرية «فيديمين» والقرى المجاورة، بأنّه طبيب ناجح، ويأتي إليه المرضى من كل حدب وصوب، وشُفي على يده الكثير من المرضى، رغم ارتفاع سعر الكشف الخاص به، ووصفه أدوية كثيرة وغالية الثمن، إلى أن فوجئوا صباح اليوم الثلاثاء، بقيام قوات الأمن بتفتيش العيادة والصيدلية، وإلقاء القبض عليه، وعلموا أنّ السبب هو أنّه غير حاصل على بكالوريوس طب، وأنّه تم فصله بسبب تكرار رسوبه في الفرقة الأولى بكلية الطب، كما أنّه يحمل كارنيه محامي، وتبينّ أنّه مزور أيضاً.

تفاصيل القبض على عاطل ينتحل صفة طبيب بالفيوم

وتلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان في محافظة الفيوم، معلومات حول قيام عاطل بانتحال صفة طبيب باطني وجهاز هضمي وكبد، وعلى الفور توجهت حملة لضبطه، بالاشتراك مع مديرية أمن الفيوم، حيث تم العثور على روشتات وأدوية، وتبين أنّه يمارس مهنة الطب منذ أكثر من 7 سنوات، ولديه 3 عيادات في قرى «فيديمين وسنهور وسنرو»، وجرى ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة سنهور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.