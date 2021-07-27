تعليم الفيوم تعلن حاجتها لندب معلمين لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها إلى ندب معلمين للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك للعمل في مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، سواء في مدينة الفيوم أو المراكز، والتي يبلغ عددها 5 مدارس مخصصة للطلاب المكفوفين، والصم وضعاف السمع، وذوي الإعاقات الذهنية، على أن يتم فتح باب تلقي طلبات التقديم بدءاً من اليوم 27 يوليو، ويُغلق باب التقدم في 12 أغسطس المُقبل، وذلك بشروط معينة حددتها المديرية لقبول طلب الندب، أبرزها أنّ الأولوية ستكون لذوي الخبرة في مجال التربية الخاصة.

فتح باب الندب لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بالفيوم

وقال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّ مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة تحتاج إلى ندب عدد من المُعلمين في مدارس النور للمكفوفين، والتربية الفكرية بالفيوم، والتربية الفكرية بالغرق، والأمل للصم وضعاف السمع بنات بالفيوم، والأمل للصم وضعاف السمع بنين بدمو.

شروط التقدم للندب لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بالفيوم

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أنّ المديرية حددت عدداً من الشروط لقبول ندب المُعلمين لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمثل في:

- أن يكون من المعلمين المعينين في إحدى مدارس التربية والتعليم، ولا يحق للخريجين غير المعينين التقدم للندب.

- أن يكون على رأس العمل وليس معاراً أو حاصلاً على أجازة بدون مرتب

- الحصول على مؤهل عالي "يفضل الحاصلون على دراسات في التربية الخاصة

الأوراق المطلوبة للندب لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بالفيوم

- طلب التقدم لإحدى مدارس التربية الخاصة

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم

- صورة من الشهادات الحاصل عليها المتقدم

- إفادة على رأس العمل موضح بها العمل القائم به المُعلم في المدرسة

- صورة بطاقة الرقم القومي

مكان وموعد التقدم للندب لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بالفيوم

وتقدم طلبات الندب إلى مقر إدارة التربية الخاصة بديوان المديرية فقط، بدءاً من اليوم 27 يوليو الجاري، وحتى 12 أغسطس المُقبل، وتقدم طلبات الندب إلى مقر إدارة التربية الخاصة بديوان عام المديرية.