«اختيرت كأفضل الوجهات السياحية عالميا».. كل ما تريد معرفته عن مرسى علم

اختار موقع «تريب أدفايزر Tripadvisor»، أكبر منصة للسفر في العالم، مدينة مرسي علم كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، طبقا للقوائم التي نشرها الموقع لأفضل الوجهات السياحية والأكثر رواجا بين المسافرين، بناء على التعليقات والتقييمات التي دونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها.

تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، على مساحة 38 ألف كيلو متر مربع، وتبعد 274 كم جنوب الغردقة، وتعتبر من أهم بقاع مصر الجاذبة للسياحة.

وتضم مرسى علم مركز عالمي للصيد والغوص والرحلات البحرية، كما يوجد بها مطار دولي ومارينا لليخوت، ومركز للمؤتمرات، وعدد من المنتجعات والفنادق السياحية، ومحميات طبيعية خلابة وجزر، وبها أكثر من موقع فريد للغوص.

بحيرة النيزك جنة على الأرض

تنفرد مرسى علم ببحيرة النيزك بمنطقة النيزك؛ فعلى بعد 8 كيلو مترات من جنوب مرسى علم، يقع حمام سباحة لايوجد مثيل له حول العالم، تكون عن طريق العوامل الطبيعية، وقالت عنه هيئة تنشيط السياحة إنه «جنة سرية مخبأة في كوكبنا».

محمية وادي الجمال

وتعد محمية وادي الجمال بمدينة مرسي علم، أكبر المحميات الطبيعية مساحة، ويتضمن الجزء البري منها جبل حماطة، الذي يعتبر من أغنى الأودية بالكائنات الحية، مثل الغزلان والصقور والنسور من الفصائل النادرة.

ويحتوي الجزء البحري على العديد من الجزر التي بها أجمل وأندر الشعب المرجانية التي ليس لها مثيل في العالم أجمع.

شاطئ شرم اللولي

وبالمحمية يقع شاطئ شرم اللولي أو «رأس حنكوراب»، الذي اختارته فوربس العام الماضي ضمن قائمة أفضل شواطئ في الشرق الأوسط؛ إذ ستجد نفسك داخل لوحة طبيعية من إبداع الخالق، مياه صافية تتلألأ تحت أشعة الشمس، ليتدرج اللون الأزرق في مشهد بديع، وشاطئ رملي ناعم في كنف سلاسل جبال البحر الأحمر الملونة.

ويتبع شاطئ شرم اللولي محمية وادي الجمال، وفي أعماق مياهه الصافية الدافئة يمكن ممارسة الغوص؛ إذ توجد مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية، وأنواع مختلفة من الأسماك، وكنوز وكائنات بحرية فريدة.

محمية صمداي تحتل المركز الثالث عالميا والأول بالشرق الأوسط

وتضم مرسي علم محمية صمداي، التي تحتل المركز الثالث عالميا، والأول على الشرق الأوسط وأفريقيا لأكبر تجمعات لأسراب الدلافين.

ومنطقة شعاب صمداي الواقعة بمرسى علم على شكل حدوة حصان، وتتميز بشعاب مرجانية مختلفة، وأعلنت تلك المنطقة منذ 21 عاما تقريبا بأنها منطقة طبيعة لكونها تضم أكبر تجمع للدلافين الدوارة والمغزلي «ذو الأنف الزجاجية» في أفريقيا والشرق الأوسط والثالثة في العالم.