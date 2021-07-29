ياسر ريان: المنتخب الأولمبي هاجم بشكل مثالي أمام أستراليا

قال ياسر ريان لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن أول مباراة خاضها المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، كانت مع فريق قوي يجب أن يحترم وهو منتخب إسبانيا، وتعادلنا فيها، والمدير الفني دائما تكون له وجهة نظر مختلفة، ويجب أن تُحترم، والكابتن شوقي غريب، لعب بطريقة متوازنة بين الهجوم والدفاع، رغم أنه لم يهاجم بشكل مثالي مثل مباراة المنتخب أمام أستراليا اليوم، والخروج من مباراة إسبانيا بنقطة واحدة أمر جيد، وهذه المباريات تكون طبيعتها صعبة لأن هذه المنتخبات قوية.

الأخطاء واردة في كرة القدم

وأضاف «ريان»، في لقاء مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه في مباراة المنتخب أمام الأرجنتين وقع خطأ في كرة ثابتة أسفر عن الهدف الوحيد وخسارتنا المباراة، أما في مباراة أستراليا فإن الفريق المنافس كان يرغب التعادل أو الفوز، ولكن المنتخب المصري لعب من أجل الفوز فقط، وفوز المنتخب المصري بهدفين نظيفين يعتبر نتيجة مرضية وجيدة.

وتابع لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق: «الجهاز الفني يدفع باللاعبين الذين يراهم الأفضل من وجهة نظره، وفي مباراة أستراليا، كان يهاجم بحوالي 5 أو 6 لاعبين، وأدوا بشكل جيد، ولاعبو الدفاع أيضًا أدوا بشكل جيد».

مباراة المنتخب الأولمبي أمام البرازيل

وعن المباراة المقبلة مع البرازيل، قال «ريان»: «أتوقع اللعب هيكون حلو، ومنتخب البرازيل هيحترمك بعد مباراة أستراليا، ومنتخبنا هيلعب بثقة، وأعتقد الكابتن شوقي غريب مش هيلعب بشكل فيه مجازفة زي اللي كان قدام أستراليا، وممكن نوصل للوقت الإضافي، وممكن نكسب».