ياسر ريان: مباراة أستراليا أظهرت معدن اللاعبين المصريين

رد الكابتن ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الهجوم الذي تعرض له مهاجمي المنتخب الأولمبي، وبينهم نجله أحمد، خلال الأيام الماضية، عقب مباريات المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020، قائلًا: «الناس لازم تعرف إن هناك دور كبير ومساندة في الأطراف تساعد الهجوم في إحراز الأهداف، والمباريات السابقة الأمور كانت صعبة عليهم».

وأضاف لاعب النادي الأهلي السابق، في لقاء مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأربعاء، أنه بعد التصريحات المستفزة لمنتخب أستراليا، وقولهم إنهم سوف يكسبون المباراة بسهولة ظهر معدن اللاعبين المصريين و«كانوا رجالة وأدوا أداءً رجوليًا»، مشددًا على أهمية الإعداد الدولي للاعبين قبل البطولة؛ لأنه لا يوجد في المنتخب الأولمبي لاعبين محترفين، ومع ذلك هناك منتخبات قوية لها باع كبير في المسابقات العالمية خرجت، مثل فرنسا، وألمانيا.

وأكد ياسر ريان، أن رفع العلم المصري في الأولمبياد شرف كبير، لافتا إلى أن هناك بعض اللاعبين فرقوا كثيرًا في أداء المنتخب الأولمبي مثل الشناوي، والونش وأكرم توفيق، ورمضان صبحي، ونجله أحمد، والمجموعة كلها أدت بشكل جيد.

وعن تواصله مع نجله، قال ياسر ريان، إن اتصاله مع أحمد قليل جدًا ويكون على «الواتساب»، ولم يتحدث معه على الهاتف أبدًا؛ لأنه لاعب سابق ويعرف جيدًا أن ابنه يحمل اسم مصر، ونصحه كثيرًا بالتركيز في المباريات، وأن يتحمل هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه.

أما عن المباراة المقبلة مع البرازيل، فقال: «أتوقع اللعب هيكون حلو، والمنافس هيحترمك بعد مباراة أستراليا، ومنتخبنا هيلعب بثقة، وأعتقد الكابتن شوقي غريب مش هيلعب بشكل فيه مجازفة زي اللي كان قدام أستراليا، وممكن نوصل للوقت الإضافي، وممكن نكسب، والجهاز الفني مينفعش يعمل توليفة تانية».