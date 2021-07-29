سمر تتخطى حاجز الـ4 ملايين مشاهدة بكليب «لعز كبير» خلال أسبوعين

استطاعت المطربة سمر، أن تحقق نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها «لغز كبير»، التي طرحته مؤخرا على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»؛ إذ تخطت حاجز الـ4 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين من طرحه.

وصور كليب «لعز كبير»، في منطقة الحزام الأخضر تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.

وتعيش سمر حالة من النشاط الفني، وسط النجاح التي تحققه خلال الفترة الماضية بعد طرحها عددا كبيرا من الأغاني التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والموزعين والشعراء، والتي حققت نسب مشاهدة عالية.

يذكر أن سمر قدمت عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب، منها «غيرو»، من كلمات عبدالمنعم طه، وألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، إخراج ياسر سامي، و«سيبني عايشة»، من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا، ومن إخراج ياسر سامي أيضا.

كما قدمت «ضحكينا يا دنيا»، مع الشاعر ملاك عادل، والملحن مدين، والموزع أشرف البرنس، ومهندس الصوت هاني محروس، وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع.

وكذلك أغنية «الدلع الحلو»، التي حققت نجاحا كبيرا؛ إذ استطاعت في غضون 4 أيام أن تحقق مليون مشاهدة، وهي من كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، توزيع مونتي، ومكس وماستر ياسر أنور.

وتسعى سمر دائما لعقد جلسات عمل مكثفة مع عدد من الشعراء والملحنين من أجل تقديم أغانٍ مميزة ومختلفة، في ظل النجاح الذي تحققه خلال الفترة الحالية.