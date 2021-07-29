مصدر: ياسمين عبدالعزيز ستغادر المستشفى خلال ساعات

أكد مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة، وستغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر لـ«الوطن»: «الحمد لله ياسمين حالتها مستقرة بشكل كبير، وأمر الأطباء بخروجها من المستشفى خلال الساعات المقبلة لتستكمل العلاج داخل منزلها».

ونفى المصدر أن يكون هناك نية لسفر ياسمين للعلاج في الخارج، كما ردد البعض؛ لأن حالتها أصبحت جيدة، لكنها ما زالت في مرحلة العلاج، وليس هناك داعٍ لأن تعرض نفسها على أطباء في الخارج.

وأوضح المصدر، أن الزيارة ما زالت ممنوعة عن ياسمين، حفاظا على صحتها؛ لأنها في فترة نقاهة، وحتى عند خروجها من المستشفى فضل الأطباء عدم تردد البعض عليها خلال الفترة الحالية؛ حتى تستطيع التعافي بشكل أفضل، حفاظا على صحتها ومناعتها.

رسالة حب من العوضي لياسمين في مرضها

وقال الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إن أي تصريحات بشأن الوضع الصحي لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ستكون عن طريقه هو فقط وليس أحدًا آخر.

وكان «العوضي» قد كشف في وقت سابق، عن مرور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا»

وأضاف: «أنا ضعيف جدًا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه».

وتابع أحمد العوضي: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك».