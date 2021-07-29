5 مخاطر جعلته مميتا.. شاطئ النخيل يحصد الأرواح رغم إغلاقه

رغم إغلاق شاطئ النخيل بقرار من النيابة العامة لتسببه العام الماضي في مصرع العشرات غرقًا إلا أن البعض ما زال يتسلل ليعوم في هذا الشاطئ ليلقى حتفه غرقًا بين صخوره ومصدات أمواجه، وذلك رغم الإجراءات التي اتبعتها جمعية 6 أكتوبر التي تدير شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، حيث أغلقت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الكورنيش والشاطئ بالأسلاك الشائكة الممتد لأكثر من 1600 متر، تنفيذا لقرار النيابة العامة بغلق الشاطئ.

إغلاق الشاطئ من العام الماضي

وعلقت الجمعية لافتات ضخمة، توضح فيه أنه تم غلق الشاطئ بناء على قرار من النيابة العامة، وعدم السماح لدخول أي فرد له، واستبدلت لافتة الغلق بأمر رئيس الوزراء بلافتة الغلق بأمر النيابة.

ولقى شاب يدعى «بهاء أنور»، يبلغ من العمر 23 سنة، مصرعه غرقًا صباح الجمعة الماضي غرقًا في شاطئ النخيل رغم إغلاقه وبمجرد وقوع الحادث، وجهت محافظة الإسكندرية، تحذيرات شديدة اللهجة لمسؤولي شاطئ النخيل؛ لإحكام السيطرة والإغلاق وفقا لقرار النيابة العامة بإغلاق شاطئ النخيل، منذ عدة أشهر لحين الانتهاء من أعمال إصلاح حاجز الأمواج، التي تسبب في غرق الرواد وحصد الكثير من الأرواح منذ أكثر من عام، لذلك جاء قرار الإغلاق.

تعليمات مشددة للجمعية المسؤولة عن الشاطئ

وتسبب غريق شاطئ النخيل، في تلقي جمعية 6 أكتوبر المسؤولة عن الشاطئ، تعليمات مشددة من مديرية أمن الإسكندرية بمنع الدخول من بوابات الجمعية لأي مواطنين نهارًا او ليلاً من غير أعضاء وقاطني مدينة شاطئ النخيل؛ لمنع تسلل البعض ونزولهم للبحر ومنع حالات الغرق حتى الانتهاء من القيام بإصلاح حواجز الأمواج؛ وذلك حفاظا على أرواح المواطنين تنفيذاً لقرار النيابة العامة.

وأهابت الجمعية، بالتعاون مع مسؤولي مديرية أمن الإسكندرية والمواطنين التعاون في تنفيذ القرار حفاظا على الأرواح، وذلك لخطورة نزول البحر في الوقت الراهن لحين عمل الإجراءات الآمنة اللازمة.

مخاطر شاطئ النخيل في الإسكندرية

5 مخاطر جعلت من شاطئ النخيل شاطئا للموت، بحسب إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية والمتخصص في انتشال جثث الغرقى، وأهمها الآتي:

1- يطمئن المصطافون للشاطئ بسبب عدم عمقه في بداياته ومع أول تحرك يمينا أو يسارا يجد المصطاف نفسه في عمق يزيد عن 3 أمتار.

2- المياه المتجهة للشاطئ مع الموج تعود للبحر مرة أخرى «السحب»، والسحب يتم بين الفتحات اللي بين الحواجز، فالعائم في (البرك) بين الحواجز أو على (الضهر) فقط في الطرف، يجد نفسه في لحظات يسحب لعرض البحر.

3- الخطر الثالث إن الحواجز نفسها مكونة من شواكيش (صلبان) وبينها أنفاق مثل الشفاطات على سحب الإنسان وحشره بين الصخور.

4- الخطر الرابع إن الحواجز زلقة جدًا، وتسبب كسور للعظام.

5- الشاطئ مغلق بقرار رسمي، لذا في حالة التسلل لا يوجد أي فرق إنقاذ.