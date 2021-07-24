بسبب غريق شاطئ النخيل.. 3 إجراءات مع إدارة «بلاج الموت»

تسبب غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية، في عودة اسم ذلك الشاطئ على ساحة الحديث مجدداً، كونه الشاطئ الذي اقترن اسمه بالغرق والموت، حتى لقبه البعض باسم «شاطئ الموت»، وتبع ذلك غلق تام له، تجنباً لسقوط مزيد من الأرواح.

تفاصيل غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية

إلا أن غريق شاطئ النخيل، الذي يدعى «بهاء أنور»، 23 سنة، الذي لقي مصرعه غرقًا صباح أمس الجمعة، بعدما جاء من محافظة القاهرة من أجل الاستمتاع بشواطئ الإسكندرية، تبين أنه تسلل إلى شاطئ النخيل المغلق، ولقى مصرعه غرقًا بين حاجز الأمواج غير الصالح للسباحة.

3 إجراءات رسمية بعد غريق شاطئ النخيل

- بمجرد وقوع غريق شاطئ النخيل، وجهت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تحذيرات شديدة اللهجة لمسؤولي شاطئ النخيل؛ لإحكام السيطرة والإغلاق وفقاً لقرار النيابة العامة بإغلاق شاطئ النخيل، منذ عدة أشهر لحين الانتهاء من أعمال إصلاح حاجز الأمواج، التي تسبب في غرق الرواد وحصد الكثير من الأرواح منذ أكثر من عام، لذلك جاء قرار الإغلاق.

- تسبب غريق شاطئ النخيل، في تلقي جمعية 6 أكتوبر المسؤولة عن الشاطئ، تعليمات مشددة من مديرية أمن الإسكندرية بمنع الدخول من بوابات الجمعية لأي مواطنين نهارًا او ليلاً من غير أعضاء وقاطني مدينة شاطئ النخيل؛ لمنع تسلل البعض ونزولهم للبحر ومنع حالات الغرق حتى الانتهاء من القيام بإصلاح حواجز الأمواج؛ وذلك حفاظا على أرواح المواطنين تنفيذاً لقرار النيابة العامة.

- خوفاً من تكرار حادث غريق شاطئ النخيل، فقد أهابت الجمعية، بالتعاون مع مسؤولي مديرية أمن الإسكندرية والمواطنين التعاون فى تنفيذ القرار حفاظا على الأرواح وذلك لخطورة نزول البحر في الوقت الراهن لحين عمل الإجراءات الآمنة اللازمة.

وقوع غريق شاطئ النخيل رغم غلقه

ووقع حادث غريق شاطئ النخيل، على الرغم من الإجراءات التي اتبعتها جمعية 6 أكتوبر التي تدير شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، حيث أغلقت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الكورنيش والشاطئ بالأسلاك الشائكة الممتد لأكثر من 1600 متر، تنفيذا لقرار النيابة العامة بغلق الشاطئ.

وقامت الجمعية بتعليق لافتات ضخمة، توضح فيه أنه تم غلق الشاطئ بناء على قرار من النيابة العامة، وعدم السماح لدخول أي فرد له، واستبدلت لافتة الغلق بأمر رئيس الوزراء بلافتة الغلق بأمر النيابة.