وصول أسئلة امتحان الإنجليزي لطلاب الشعبة الأدبية إلى اللجان

أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، استقبلت قبل قليل، كراسة أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي»، وأوراق البابل شيت، استعدادا للامتحانات التي تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الخميس، وتستمر لمدة 3 ساعات لطلاب الشعبة الأدبية، موضحة أنّ نقل الأسئلة إلى اللجان مؤمّن تماما، كما أنّ جميع اللجان الامتحانية معقّمة ضد كورونا.

ويختتم طلاب الشعبة الأدبية وعددهم 256 ألفا و366 طالبا، صباح اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة 2021 في مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية»، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أعمال تصحيح ورق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا، مستمرة، مؤكدا أن درجات الطلاب في المواد الذى تم عقد الامتحانات بها حتى الآن جيدة جدا، منوها إلى أنه تم رصد 216 حالة غش فى الامتحانات حتى الآن.

وأوضح شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع محاضر الغش التي رصدت خلال امتحانات الثانوية العامة 2021، جرى تحويلها إلى النيابة العامة، مؤكدا أنّ الامتحانات وضعت بشكلها الجديد، بعدما تدرب الطلاب على شكلها من خلال الامتحانات التجريبية، التي عقدت في أبريل ومايو ويونيو الماضيين، وجميع أوراق إجابات الامتحانات ستصحح إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف وزير التعليم، أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، لافتا إلى أن الامتحانات سارت بشكل منضبط دون حدوث أى معوقات تذكر.