اليوم.. طلاب الشعبة الأدبية يختتمون امتحانات الثانوية العامة بالإنجليزي

يختتم طلاب الشعبة الأدبية، البالغ عددهم 256 ألفا و366، صباح اليوم الخميس، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، بمادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي»، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب، قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه رصدت 219 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الآن، منوها إلى أن جميع الطلاب الغشاشين سينالون عقابا رادعا، موضحا أن الامتحانات تسير بشكل منضبط، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن طلاب الشعبة الأدبية سيختتمون امتحانات الثانوية العامة 2021 صباح اليوم، على أن تنتهى الامتحانات للأخرين «الشعبة العلمية» يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة مرت بسلام، وأن الوزارة نجحت في تسييرها، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد زف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2021، بشأن نتائج الامتحانات، قائلا: «هناك أعداد كبيرة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية حصلوا على الدرجات النهائية في المواد التي جرى عقدها حتى الآن.. مجاميع الطلاب مبهرة حتى هذه اللحظة»، لافتا إلى أن كل طالب سيحصل على حقه في الدرجات، ولن يتساوي مجتهد بآخر غشاش.

ولفت الدكتور طارق شوقي، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إلى أن «أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 تقيس التمييز بين جميع الطلاب، ومفيش حاجة اسمها امتحان صعب وامتحان سهل»، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة الدفعة الحالية جرى تدريبهم على شكل أسئلة الامتحانات الجديدة على مدار 3 سنوات، موضحا أن جميع الأسئلة اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.