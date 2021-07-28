للمسافرين.. «الصحة» تحدد الفئات الممنوعة من التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون

تستعد وزارة الصحة والسكان، لاستقبال كمية من جرعات لقاح «جونسون أند جونسون»، في مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة، وحددت الوزارة استخدام اللقاح لأغراض السفر، لتسهيل مهمة سفر المصريين للخارج خاصة بعد اشتراط الدول لأنواع معينة من اللقاحات، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن لقاح «جونسون أند جونسون»، يختلف عن باقي اللقاحات المطروحة لأنه عبارة عن جرعة واحدة، وتصل فعاليته لأكثر من 88%.

فئات لن تحصل على لقاح جونسون أند جونسون

وتابعت الوزارة: «لقاح جونسون يتشابه مع لقاح أسترازنيكا، لذلك فإن الممنوعين من التطعيم بلقاح أسترازينيكا هم نفس الفئات التي ستمنع من لقاح جونسون أند جونسون في مصر»، وهم أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية.

تطعيم 40% من المصريين بلقاح كورونا بنهاية العام الجاري

وأكّدت وزارة الصحة، أنَّها تسعى للتوسع فى مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، لتطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا بنهاية العام الجاري، تحسبا لأي موجة مرتقبة للفيروس، مشيرة إلى أنَّه كلما زاد عدد المواطنين المطعمين بلقاح كورونا كلما قل عدد الوفيات وقلت حدّة أعراض الإصابة بالفيروس، فاللقاح يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة أو متوسطة بدلًا من الخطيرة أو شديدة الخطورة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل عبر موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وطالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفهما جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.