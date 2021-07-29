إصابة 7 أشخاص في مشاجرتين بسوهاج

أُصيب 4 اشخاص بجروح في مشاجرة بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج، كما أصيب 3 آخرين بجروح وسحجات في مشاجرة أخرى بدائرة مركز طما، تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة، وتبين أن سبب المشاجرتين خلافات الجيرة.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية بلاغ بحدوث مشاجرة بنجع الطواب دائرة مركز جزيرة شندويل، تم الدفع بسيارة اسعاف، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تبين من الفحص إصابة كل من: «محمود أيمن أبو الحمد، 28 سنة، بجرح قطعي في الرأس، رجب نور الدين سيد، 25 سنة، بجرح قطعي في الزراع الأيسر، رضية على أحمد 62 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حاتم محمد جاد، 26 سنة، بكدمات أسفل البطن».

وتبلغ لمأمور مركز طما بنشوب مشاجرة بقرية السلامون، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة علي الطرفين، وتبين إصابة كل من «ثروت محمد، 53 سنة، بجرح رضي بالرأس، ميلاد عطية، 36 سنة، بتورم في اليد اليسرى، ذكية صياد، 33 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم»، تم نقل المصابين لمستشفى المراغة المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.