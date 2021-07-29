بعد قليل.. طلاب علمي الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الصرف

تستأنف امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 لطلاب القسم العلمي، بمادة الصرف، حيث تفتح اللجان أبوابها في التاسعة صباحا، ولمدة ساعتين، على أن تغلق اللجان في الحادية عشرة صباحا.

ويجرى امتحان مادة الصرف وفقًا لضوابط قطاع المعاهد، التي تتضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية الأزهرية 2021.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

وبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، 113473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى 74754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و38719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وكان سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أكد الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في الامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، استعدادًا لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، وتشكيل غرف عمليات، وتخصيص أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية.

شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية

وأكدت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، برئاسة وكيل الأزهر، تخصيص رقمي واتساب للتواصل مع المسؤولين، وهما 01002077995 رقم مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يتلقى الرقمين الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة.

وأشارت الغرفة إلى أنّه يجب على مقدم الشكوى في امتحانات الثانوية الأزهرية، إرسال ما يثبت هويته للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، في الأول من أغسطس المقبل، حيث روعي في وضع جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 إجراء امتحانات طلاب القسم العلمي في يوم، وامتحانات القسم الأدبي في يوم آخر، منعا للتكدس وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.