طلاب القسم الأدبي يؤدون امتحان الجغرافيا في الثانوية الأزهرية اليوم

يؤدي اليوم الأحد، 4 يوليو 2021، طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، امتحان مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، في اليوم الرابع عشر من أيام امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، ومن المقرر أن يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات خلال الفترة من 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 42 ألفًا و730 طالبًا، 32 ألفًا و24 طالبة، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

وقد بدأ ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 بمادة الفقه يوم السبت الموافق 19 يونيو الماضي، وأدى أمس السبت 3 يوليو 2021 طلاب القسم العلمي امتحان مادة الأحياء ويبلغ عددهم 38 ألفًا و719 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 21 ألفًا و35 طالبًا، و17 ألفًا و784 طالبة، بينما يؤدي اليوم طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الجغرافيا للمبصرين فقط، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 بحسب ما أعلنه قطاع المعاهد 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، منهم 63 ألفًا و765 طالبًا، و49 ألف و708 طلاب.

امتحان مادة الجغرافيا في الثانوية الأزهرية

وبعيدا عن امتحان مادة الجغرافيا اليوم، فقد أكد الدكتور أسامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يتم تصحيح العينات العشوائية بشكل يومي، حيث تم تخصيص 18 مراكز لتصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه لم ترد حتى الآن نتائج تصحيح العينات العشوائية للمواد التي أداها طلاب القسمين العلمي والأدبي في الثانوية الأزهرية.

إعادة توزيع درجات امتحان الديناميكا

وأوضح «داوود»، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه يتم العمل بكثافة في معامل تصحيح مواد امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، ويشارك فيها عدد كبير لتصحيح العينات العشوائية لكل مادة ، مؤكدًا أن هناك إجراءات ستتخذ في مصلحة الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الديناميكا، واشتكوا من طول مدة الامتحان، وأنه لم يتم رصد أية شكاوى أخرى كما نفى حدوث أي تسريب امتحان أي مادة، كاشفا أنه سيجري إعادة توزيع درجات مادة الديناميكا التي أدها طلاب القسم العلمي، يوم الاثنين 21 يونيو الماضي، استجابة للشكاوى التي وردت من الطلاب في هذا الشأن، بخصوص طول امتحان مادة الديناميكا.