«العارف» يحافظ على صدارة الإيرادات.. و«ديدو» يحقق 544 جنيها

حافظ فيلم «العارف» على صدارة شباك إيرادات الأفلام المصرية، حيث وصلت إيرادات أمس إلى مليون و102 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم التي حققها حتى الآن إلى 35 مليون جنيه، وذلك خلال أسبوعين في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم «العارف» تصل لـ 35 مليون جنيه

وكشف التقرير الصادر عن «دولار فيلم» للتوزيع، أن الإيرادات اليومية للسينما المصرية أمس، حققت 2 مليون و158 ألف جنيه، أكثر من نصفها حققه فيلم «العارف»، بينما يتوزع النصف المتبقي على 4 أفلام أخرى، فلم يحقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» سوى 621 ألف جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «مش أنا» 424 ألف جنيه.

ويستمر فيلم «أحمد نوتردام» في سباق الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر السابق، ووصلت الإيرادات اليومية للفيلم أمس، أكثر من 10 آلاف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «ديدو» أكثر من 544 جنيها.

جاء ذلك بعد رفع فيلم «ماما حامل» من دور العرض السينمائي بسبب ضعف الإيرادات التي حققها الفيلم في الفترة الأخيرة، ولم يتجاوز إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه في يونيو الماضي، 5 ملايين جنيه، وسبق رفع «ماما حامل» عدد من الأفلام كان من بينها «ثانية واحدة» بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى فيلم «الشنطة» بطولة بيومي فؤاد.

وخلال الأيام المقبلة، تستقبل دور العرض السينمائي مجموعة جديدة من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميديا والدراما والأكشن، حيث يبدأ عرض فيلم «الإنس والنمس» للنجم محمد هنيدي، يوم 4 أغسطس المقبل، وينتظر الجمهور عرض فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي، يوم 11 أغسطس المقبل، وهو أول فيلم عن «روبوت» في الوطن العربي، ويعتبر من التجارب المختلفة تماما على السينما المصرية، وفي 18 أغسطس، من المقرر طرح فيلم «200 جنيه» للمخرج محمد أمين وتأليف أحمد عبدالله، ويضم مجموعة كبيرة من الأبطال.