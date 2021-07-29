ضبط عاطل بحوزته 5 كيلو «شابو وهيروين» في الإسماعيلية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عاطل، بدائرة قسم ثان الإسماعيلية خلال ترويجه للمواد المخدرة بدائرة القسم، وتحفظت على 5 كيلو من المواد المخدرة.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام «م.س.م»، في الثلاثينيات من العمر بحيازة واتجار المواد المخدرة على نطاق واسع، وتخصص المتهم في توزيع مخدر «الشابو والهيروين»، على المدمنين بنطاق مدينة الإسماعيلية.

وكشفت التحريات استغلال المتهم لعدد من المدمنين في توزيع المواد المخدرة مقابل حصولهم على كمية من المخدرات دون مبالغ مالية، وتمكنت حملة مكبرة من القبض علي المتهم وبحوزته ما يزيد عن 2 كيلو من مخدر «الشابو»، و3 كيلو من مخدر الهيروين.

ووصلت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 4 ملايين جنيه، وتحفظت الشرطة علي المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتخصصة في ترويج المواد المخدرة خلال الفترة الماضية، ووجهت الإدارة العديد من الضربات الأمنية الكبيرة لعدد من مصنعي المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين ونجحت في ضبط مصنعين من أكبر مصانع المواد المخدرة في المنطقة والتحفظ على مايزيد عن 40 كيلو من الهيروين الخام.

وألقت الشرطة القبض علي 5 أشخاص أداروا المصنعين أحدها بدائرة قسم شركة ثان الإسماعيلية والآخر بدائرة قسم شرطة ثالث، وبحوزتهم أكثر من 100 كيلو من مخدر الهيروين ومعدات إعادة تدوير وتصنيع المواد المخدرة وسيارات لتوزيع المخدرات.