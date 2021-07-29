تفاصيل غرق عامل داخل بيارة صرف صحي بأبو المطامير

شهيد جديد لـ«لقمة العيش»، قدمته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، مساء أمس، بعدما لقي عامل صرف صحي، مصرعه داخل بيارة بمركز أبو المطامير كان يعمل على صيانتها، إلا أن الغازات المُنبعثة من البيارة أفقدته الوعي وسقط بها، ولقي مصرعه غرقا بداخلها، في الوقت الذي نعى فيه أهالي أبو المطامير شهيد عمله.

مصرع عامل داخل بيارة

لقي عامل صرف صحي مصرعه غرقًا داخل بيارة صرف صحي بمنطقة السلام «التفتيش الرابع»، بقرية الناصر التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وعقب تدخل رجال الحماية المدنية، جرى انتشال جثته بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ للجهات الأمنية

تلقى اللواء مأمور مركز شرطة أبو المطامير، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى أبو المطامير المركزي، يفيد وصول شخص متوفي إدعاء إسفكسيا الغرق.

انتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم محمود هندي، رئيس مباحث أبو المطامير، لمكان الواقعة وبالفحص تبين سقوط «جمال عبد الغني عبد الزين»، 52 سنة، مقيم بقرية العشرة آلاف التابعة لمركز أبو المطامير، داخل بيارة صرف صحي بمنطقة السلام «التفتيش الرابع»، بقرية الناصر مركز أبو المطامير، وتوفي في الحال وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المذكور تحت تصرف النيابة العامة.

أهالي أبو المطامير ينعون فقيدهم

ونعى أهالي مركز أبو المطامير فقيد لقمة العيش، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عزاء للفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.