غرق عامل داخل بيارة أثناء تنفيذ خط صرف صحي بالدقهلية «فيديو»

لقى عامل في الدقهلية مصرعه غرقا في مشروع الصرف الصحى بمركز شربين بمحافظة، وتمنكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله جثة هامدة، ونقله إلى مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

ورود بلاغ بغرق عامل في مشروع صرف صحي بشربين

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة شربين، بغرق عامل في أثناء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في شارع الفرن بمدينة شربين.

انتشال جثة العامل بواسطة الإنقاذ النهري

انتقل ضباط مباحث مركز شربين، وقوات الحماية المدنية «الإنقاذ النهري» إلى مكان البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثة، وتبين أنه يدعى «علي السيد حسان، 52 سنة»، عامل باليومية، لدى إحدى شركات المقاولات العاملة في تنفيذ المشروع.

وأكد شهود العيان أن العامل سقط في مياه الصرف الصحي في أثناء تنفيذ مشروع تجديد الصرف الصحي بشربين، وحاول العاملين بالشركة في إنقاذه إلا أنهم لم يتمكنوا، واستغاثوا بقوات الإنقاذ النهري، وتجمع عدد كبير من الأهالي للمشاركة في عملية الإنقاذ إلا أنهم لم يتمكنوا من انتشاله.

شهود عيان يروون التفاصيل

وأوضح الشهود أن زملاء المتوفى تجمعوا في مكان سقوط العامل، وحاولوا نضح المياه بعيدا، إلا أنهم لم يتمكنوا من انتشاله.

ونقلت سيارة الإسعاف المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شربين المركزي، وجاي إخطار النيابة العامة وتحرير محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.