استقرار أسعار الأسمنت اليوم.. وطن المسلح يباع بـ885 جنيها

استقر سعر الأسمنت، اليوم الخميس 29 يوليو 2021 في كل المحافظات، حيث كانت شركات الأسمنت قد ثبتت أسعار الأسمنت للمستهلك، عند سعر 1450 جنيهًا للطن منتصف الشهر الجاري.

وتوقعت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية استمرار استقرار أسعار الأسمنت حتى آخر الشهر الجاري، مع توقعات محتملة بارتفاع الأسعار شهر أغسطس المقبل.

وأرجع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، الأسباب إلى تأكّيد شركات الأسمنت برفع الأسعار، موضحًا لـ«الوطن»، أنَّ مصانع الأسمنت رفعت الأسعار خلال الشهر الجاري بنسب تراوحت بين 50 إلى 200 جنيه للطن ليصل البيع في بعض الشركات إلى أكثر من 1000 جنيه.

وترصد «الوطن»، أسعار الأسمنت، اليوم الخميس 29 يوليو، على النحو التالي:

أسعار الأسمنت المسلح

- يباع الطن بـ885 جنيهًا بالشركة القومية للأسمنت.

ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 870 جنيهًا.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 855 جنيهًا للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 870 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر875 جنيهًا.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 870 جنيهًا.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 885 جنيهات.

- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 900 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 725 جنيهًا.

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر730 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.

- أسمنت السويدى يباع بسعر 758 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 910 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 959 جنيهًا.

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس، اليوم الخميس 29 يوليو 2021 على النحو التالي:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.