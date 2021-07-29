اجتماع تنفيذي لمناقشة خطة تطوير محاور العريش بشمال سيناء

يعقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اجتماعا، اليوم، بحضور الجهاز التنفيذي للمحافظة، لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وأعمال تطوير محاور العريش الجديدة.

الجهات التنفيذية تستعرض خطة تنفيذ محاور العريش الجديدة

وأكد علاء عطوة رئيس قسم العلاقات العامة بالمحافظة أنه جرى إخطار جميع اللجان التنفيذية بالمحافظة لحضور الاجتماع التنفيذى والبدء فى تنفيذ الخطة الاستثمارية الجارية لتنفيذ محاور العريش الجديدة.

وكانت إدارة المرور بشمال سيناء، أغلقت طريق المساعيد بشارع البحر في الاتجاهين حتى شارع الخزان، وتحويل الطريق إلى طريق المساعيد لحين الانتهاء الكامل من تنفيذ أعمال تطوير المحور الساحلى التي تشمل ساحل بحر العريش.

وأكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، في تصريح صحفي، أن العمل بدأ بالفعل فى المرحلة الثانية من تنفيذ محاور العريش، بناء على الاجتماع الذى عقد برئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المفذة.

مجلس مدينة العريش يؤكد تحويل شارع البحر بأتجاه شارع أسيوط

بدوره قال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس ومدينة العريش، في تصريح صحفي، أنه تم إغلاق بوابة العريش حتى منطقة المساعيد في حارة واحدة على أن يكون المرور بشارع الحسينى إلى المساعيد ومنه لشارع أسيوط جنوبا حتى شارع الخزان، وذلك اعتبارا من بعد غد السبت.

المحافظ: تنفيذ خطة الدولة لاستكمال الخطة التنموية المستدامة

وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن عملية التطوير التى تقوم بها الجهات التنفيذية بالمحافظة، هى استكمال لخطة الحكومة فى عملية التطوير للمدن الساحلية بالمحافظة بالشكل المطلوب بحسب خطة الدولة للتنمية المستدامة فى المحافظة.

وكانت المحافظة انتهت من تجميل وإعادة رصف 5 ميادين بوسط العريش بتكلفة 33 مليون جنيه، وهى النصر والرفاعى والساعة والقاهرة والميناء بوسط المدينة.