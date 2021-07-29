طفلة في حالة حرجة وجثث متفحمة.. حكاية سباك أحرق عائلته في الأقصر

بينما تلتقط قوات الحماية المدنية الأنفاس بعد جولة تمكنوا خلالها من السيطرة على حريق مدمر التهم منزلا بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، همّ أحد ضباط الحماية المدنية لمغادرة موقع الحريق، ولكنه قبل أن يذهب سمع أنينا، يترامى إلى أذنه من داخل المنزل، ليكتشف وجود طفلة صغيرة في حالة حرجة، وعندما حاولت القوات إنقاذها، اكتشفت وجود 4 جثث في غرف المنزل.

كان صوت الأنين لطفلة تدعى "إيمان.أ"، بينما كانت الجثث لوالدتها وجدتها وشقيقتها وابنة زوجة ابيها، كانت الجثث متفحمة تماما، فتم نقلها إلى مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وكاد الأمر ينتهي بكون الضحايا لقوا حتفهم في الحريق لكن مفتش الصحة أثناء معاينة الجثث، لاحظ أن رأسي الزوجة والجد مهشمتان تماما، وأن ما حدث لا يمكن أن يكون ناجما عن الحريق.

تفاصيل مرعبة..«عتلة وكبريت»

كشفت التحريات عن أن ما حدث مذبحة عائلية مروعة ارتكبها «أحمد.م.أ» وشهرته «الفرشوطي» الذي يعمل سباكا حيث قام بقتل زوجته بتهشيم رأسها بعتلة حديدية وهي نائمة، ثم تسلل إلى حجرة نوم حماته وهشيم رأسها بذات القطعة الحديدية، ثم قام بإشعال النيران في المنزل مما أدى الى تفحم جثة ابنته وفتاة أخرى «ابنة زوجته» وشروعه في قتل ابنته الأخرى والتي تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذها بينما لقيت الزوجة «زينب.ع» وابنتها «آية. م» البالغة من العمر 8 أشهر ووالدتها «نجاح.أ» والطفلة «ريتاج.م» جثث هامدة.

الفرشوطي قضى على أسرته

وأوضحت التحريات أن مرتكب الواقعة المتهم «أحمد.م» وشهرته «الفرشوطي» وأنه يعمل سباكا وتزوج من القتيلة «زينب» وحدثت خلافات بينهما واستحالت الحياة الزوجية بينهما، فقامت الزوجة برفع قضية نفقة فحكمت لها المحكمة بألف جنيه شهريا، إلا أنه لم يسدد النفقة وأقام قضية تبديد منقولات زوجية وحصلت على حكم بحبسة شهرا وبلغ متجمد النفقة 9 آلاف جنيه وذهب لمصالحتها وتعهد بسداد المبلغ وقام بالتوقيع على إيصالات على بياض لصالحها إلا أنها هددته برفع قضايا بإيصالات الأمانة.

الليلة الأخيرة

قرر المتهم التخلص منها والحصول على إيصالات الأمانة وقام بإحضار "عتلة حديدية" وتسلل إلى منزلها وقام بتهشيم رأس زوجته واستولى على قرطها الذهبي ثم اتجه إلى حجرة نوم حماته وفعل فيها ما فعله مع زوجته بتهشيم رأسها واستولى على مجوهراتها، وأخذ يبحث عن إيصالات الأمانة فلم يجدها فقام بإشعال النيران في المنزل، ما أدى إلى مصرع ابنته «آية» وابنة زوجته «ريتاج» وجرى إنقاذ حياة ابنته الأخرى «إيمان»، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق وأحيل للمحكمة التي أحالته للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا.