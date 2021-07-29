تصوير المعالم الكنسية التراثية في مصر بتقنية «360 درجة»

أعلن المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، أنّ العمل جار حاليا على مشروع جديد، برعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لتصوير المعالم الكنسية المصرية التراثية بتقنية 360 درجة، لتوفير جولات افتراضية في هذه المعالم من كنائس وأديرة أثرية.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّه سيتاح للمتابعين والمستخدمين قريبًا، إجراء جولات افتراضية في تجربة مقاربة للزيارة الواقعية لهذه المعالم، من خلال الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة المركز الإعلامي القبطي على يوتيوب.

الكنيسة تنظم اللقاء السابع للمنسقين الإعلاميين

من جهة أخرى، نظم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اللقاء العام السابع للمنسقين الإعلاميين لإيبارشيات وأديرة الكرازة المرقسية، في مَقَرَّي المركز، ومعهد الرعاية والتربية بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

وقال القمص موسى إبراهيم، إنّ اللقاء حضره عدد كبير من المنسقين، وبدأ بالقداس الإلهي، تبعته شروح عن أنشطة المركز الإعلامي وقطاع التدريب، وقناة COC، وأساسيات كتابة الخبر، كما تضمن حوارات ونقاشات عن دور المنسقين في دعم أنشطة المركز في إيبارشياتهم وأديرتهم.

البابا يواصل لقاءاته مع رجال الكنيسة

وفي سياق متصل، واصل البابا تواضروس الثاني، لقاءاته مع رجال الكنيسة لمتابعة الخدمة في إيبارشيات وأديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الداخل في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التقى البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس الذي عرض على البابا بعض الموضوعات الخاصة باللجنة.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام، القوصية (الدير المحرق)، الذي عرض على البابا بحسب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعض الموضوعات المتعلقة بالدير.