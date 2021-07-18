الكنيسة تعلن صدور عدد جديد من مجلة الكرازة.. والبابا يتحدث عن الكتب

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صدور عدد جديد من مجلة الكرازة والصادر هذا الأسبوع، حيث حمل غلاف العدد الجديد، صورة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جواره المهندس محمد سعفان وزير القوى العاملة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وذلك خلال توقيع اتفاق تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة فى أسقفية الخدمات ووزارة القوى العاملة بخصوص تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر، بالمقر البابوي بالقاهرة.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، في بيان له، أن افتتاحية العدد جاءت بقلم البابا تواضروس الثاني تحت عنوان «كتب مرجعية هامة»، حيث استعرض ثلاثة إصدارات مرجعية صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية، عن هيئات مسئولة تشارك فى النهضة التعليمية الكنيسة، وهم الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية الذي صدر عن دار الكتاب المقدس بمصر.

واستغرق إعداده أكثر من عشرين عامًا، فضلا عن صدور قاموس يوناني إنجليزي عربي لكلمات الكتاب المقدس بعهديه والمستخدمة في النصوص الآبائية من إعداد الراهب أندرياس المقارى ويقع فى 1055 صفحة من القطع الكبير وهو عمل موسوعى ضخم بدأ إعداده منذ عام 1994.

ويهدف إلى زيادة وضوح المعنى وغزارة كل مفرداته، والكتاب الثالث دليل الأديرة القبطية الأرثوذكسية العامرة فى مصر وخارجها للرهبان والراهبات الصادر عن اللجنة المجمعية للإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومقررها الأنبا أبرام مطران الفيوم وتوابعها، ويقع الدليل فى 456 صفحة من القطع الكبير حاويًا تاريخًا موجزًا عن كل دير مع وصف معاصر عن كنائسه ومنشآته وأهم الشخصيات التى تخرجت منه.

هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من المطارنة والأساقفة والكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.