ضبط 10 آلاف شخص دون كمامة وتحريز 1472 شيشة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 9699 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9651 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 48 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 782 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 219 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1472 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى العرض على النيابة العامة، فضلا عن استمرار الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.