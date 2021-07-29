استشاري تحاليل طبية ينصح بأخذ اللقاح في الصيف: كورونا يتحور يوميا

قال الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إن اللقاح ضد فيروس كورونا له أهمية كبير جدًا على مدار العام، خاصة في فصل الصيف، نظرا لأن التجمعات والرحلات تكون كثيرة في هذا الوقت، لافتا أن تحورات الفيروس التي تظهر يوميا لها شأن كبير على الأجسام المضادة، «كل يوم الفيروس بيحصله نوع من التحور والتطور، والبعض منها يكون لها تأثير».

وأضاف «راشد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الخميس، أنّ التحورات في فيروس كورونا تؤثر على مدى فاعلية الأجسام المضادة التي يولدها الجسم دفاعا عن نفسه، كما أن هذه التحورات يمكن أن تؤثر على فاعلية العلاج.

وعن الأعراض التي تظهر بعد أخذ اللقاح، قال إن هذه الأعراض تشابه الأعراض التي تظهر عند تلقي أي تطعيم، وتتمثل في ارتفاع الحرارة بشكل طفيف نتيجة لتفاعل الجسم مع اللقاح، وتكوين أجسام المضادة، والشعور ببعض الإرهاق «همدان في الجسم»، إضافة للسعال البسيط وبعض أعراض الرشح.

وأوضح أن «دلتا» هو أخطر المتحورات حاليا، نظرا لأنه سريع الانتشار، وأعراضه تتمثل في ارتفاع كبير في درجات الحرارة وآلام كبيرة في الجسم، وسيلان الأنف، وهو عرض جديد أصبح موجود بشكل كبير، إضافة لضيق في الجهاز التنفسي، والإحساس بالغثيان، وهذه من الأعراض الشديدة التي يتسببها متحور دلتا، والموجود بشكل واسع في الهند.

ولفت أنه لا يوجد فارق بين «دلتا» و«دلتا بلس»، فكلاهما من عائلة واحدة، والفارق يقتصر في بعض العوامل الوراثية الموجودة بهما، والتي تختلف بعد ذلك في عملية تأثيرهما، وبالتالي دلتا بلس تأثيره أكبر وسرعة انتشاره وارتباطه بالخلايا أكبر، وأكثر قوة وشدة، وقد لا يستطيع اللقاح مقاومة الفيروس، نظرا لأن اللقاح يُصنع وفقا لنوع معين من البروتين الشوكي.