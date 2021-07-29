«الصحة» تكشف عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تطعيم ما يقرب من 5 ملايين من المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن، لافتا إلى أنه لم يرد أى شكوى أو تسجيل وزارة الصحة والسكان أعراض غريبة لمتلقي لقاح كورونا فى مصر، وكل ما تم تسجيله هو ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم أو حكة بسيطة أو صداع أو تنميل في عظام الجسم، وكلها أعراض جانبية بسيطة، ولا داعي للخوف وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج للذهاب إلى طبيب.

الموجة الرابعة.. قلة عدد الوفيات بنسبة 88% في حال تطعيم المواطنين

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بالتزامن مع دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر يجب الإسراع في أخذ اللقاح، مؤكدا أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يحد من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة ويمنع الضغط على كاهل المنظومة الصحية.

وتابع المصدر: الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون مختلفة عن باقي الموجات السابقة نظرا لوجود عنصر اللقاحات، وفي حال تطعيم 20% من المواطنين على الأقل بنهاية العام الجاري سيعمل ذلك على تخفيض نسبة الوفيات إلى 88%.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان مجددا المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وتنفيذ خطة الدولة لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأي موجة مرتقبة لفيروس كورونا في مصر.

وأوضحت أن تسجيل لقاح كورونا يتم من خلال موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان.