خبراء 21 دولة يناقشون 35 بحثا بمؤتمر «هندسة الكيمياء» في الجامعة اليابانية

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر الدولي الثالث لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة، تحت رعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة أحمد الجوهري رئيس الجامعة، وإشراف منى جمال الدين ابراهيم عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة، بالاشتراك مع جامعة كيوشو ومعهد طوكيو للتكنولوجيا من اليابان عبر الفيديو كونفرانس.

وأكّدت منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة، أنَّ المؤتمر ضم نخبة من الأساتذة والباحثين من الجانبين المصري والياباني ودول مختلفة فى مجالات الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات.

كما شارك بالحضور عبر الإنترنت نخبة من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الهندسة والعديد من الشخصيات العامة إضافة إلى أكثر من 140 باحثًا من مختلف الدول، على مدار يومين.

وأوضحت عميد كلية هندسة، أنَّ أجندة المؤتمر تضمنت 56 جلسة بمشاركة 35 ورقة بحثية لباحثين، إضافة الى مشاركة 21 keynote speakers من جامعات مرموقة بمصر واليابان وكندا وبولندا وإنجلترا والولايات المتحده الأمريكية وجنوب أفريقيا و ألمانيا والمملكة العربية السعودية.

وأقيمت الجلسة الافتتاحية بقاعة المؤتمرات بمبنى المكتبة المركزية الجديد بالجامعة بحضور أكثر من 80 شخصًا عبر الإنترنت، وحضور أحمد الجوهري رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، ومنى جمال الدين إبراهيم عميد هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء ومقرر المؤتمر، وأحمد الشاذلي رئيس قسم هندسة الكيمياء والبتروكيماويات ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وحضور ماساكي سوزوكي نائب رئيس الجامعة الأول لشؤون العلاقات الدولية والإقليمية، وساتوشي جوتو نائب رئيس الجامعة للبحوث وسامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم وعمداء الكليات وأتانابي موتوهارو كبير استشاريين مشروع الجايكا.

كما حضر كل من هبة القاضي عميد المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، محمد أبو علي عميد كلية الهندسة بجامعة فاروس بالإسكندرية، محمد محرم رئيس جمعية رجال أعمال الأسكندرية، ومسعد القصبي رئيس مجلس ادارة شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك).

وعلى هامش المؤتمر، تمّ توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وشركة الاسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة «أسبك».

يأتي المؤتمر بدورته الثالثة عام 2021 بعد النجاح الذى حققه في دورتيه عام 2019 و2017 بالتعاون مع معهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة Cranfield بإنجلترا ورعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التعليم العالي وأيضا أكاديمية البحث العلمي والغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجيةـ بمشاركة العديد من الجامعات المصرية وبحضور يفوق 300 من الحاضرين.