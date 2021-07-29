وكيل زراعة دمياط يوجه بحل أزمات الفلاحين.. واستمرار فتح الجمعيات

تابع المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، حركة صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج بالجمعيات الزراعية، حيث شدد على ضرورة استمرار فتح مقرات الجمعيات الزراعية أمام المزارعين وصرف الحصص.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الزراعية والمزارعين، حيث استمع إلى كافة مطالبهم، وأوصى بإيجاد الحلول الفورية الناجزة لها، وقال إنَّ خدمة المزارعين في صدارة أولوياته.

وأجرى وكيل الوزارة، جولة على عدد من زراعات القطن بنواحي المحافظة، وأوصى بتكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين وتوعيتهم بكافة التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة خلال تلك المرحلة من عمر النبات.

كما تفقد عبد السميع الزراعات بنواحي المحافظة، لمتابعة حصاد محصول البطاطا، وتبيّن أن الإنتاج وفير، وقد التقى عددًا من المزارعين خلال جولته الميدانية واستمع إلى مطالبهم وشكواهم.

وشملت الجولة أيضًا تفقد زراعات القطن بنواحي المحافظة، وقد أوصى عبد السميع بتكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين وتوعيتهم بكافة التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة خلال تلك المرحلة من عمر النبات.