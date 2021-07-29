رسالة ماجستير بجامعة أسيوط تقترح استخدام الحاسب الآلي لتحسين مهارات السمع

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن مناقشة رسالة ماجستير بعنوان «برنامج قائم على استخدام الحاسب الآلي لتحسين أداء المهارات المرتبطة بمقرر تدريب السمع لطلاب الكليات الموسيقية»، للباحثة عبير جمال عبد الحميد عبد الباقي المعيدة بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وأوضحت الدكتورة هدية محمد دندراوي، أحد أعضاء لجنة التحكيم، أن مشكلة البحث تلخصت في ملاحظة الباحثة من خلال تدريسها مقرر تدريب السمع للفرقة الثالثة بالكلية وجود قصور لدى بعض الطلاب في استيعاب بعض بنود المقرر «المسافات، التآلفات، الإملاء اللحني»، وذلك نظراً لطبيعة المقرر الدراسي حيث أنه قائم على ثلاث نقاط تمثلت في عدم توافر آلة البيانو لدى الطالب نظراً لتكلفتها الباهظة، إلي جانب احتياج الطالب لوجود معلم بديل يقوم بالعزف على آلة البيانو حتى يستطيع الطالب كتابة ما يسمعه، وذلك فضلاً عن الظروف التي تمر بها البلاد من تداعيات جائحة كورونا مما دعا وزارة التعليم العالي إلى فرض نظام التعليم الهجين أو التعلُم عن بُعد، وذلك جعل نسبة تواجد الطلاب داخل الكلية قليلة .

وأضافت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، عضو لجنة التحكيم، أن الدراسة تستهدف تقديم برنامج مقترح لتدريب طلاب الفرقة الثالثة في ظل نظام التعليم الهجين أو التعُلم عن بُعد، على بعض بنود مقرر تدريب السمع، وتذليل صعوبة أداء بعض بنود مقرر تدريب السمع للفرقة الثالثة بالكلية، وكذلك رفع مستوى الطلاب في مقرر تدريب السمع من خلال البنود المُختارة بواسطة البرنامج المقترح .

وأشارت إلى أن الدراسة تتمثل أهميتها في مساعدة الطلاب على استيعاب مقرر تدريب السمع بطريقة التعلم الذاتي، ورفع مستوى الطلاب في مقرر تدريب السمع عن طريق البرنامج المقترح من قِبل الباحثة وذلك بالتطبيق علي طلاب الفرقة الثالثة بالكلية خلال العام الجامعي 2020 / 2021 .

وحول نتائج وتوصيات الدراسة، توصلت الباحثة إلى التحقق من صحة فروض البحث وأجرت العمليات الإحصائية وتم وضع النتائج في جداول ثم قامت بتفسيرها تبعاً للمفاهيم النظرية للبحث والدراسات السابقة ثم قامت بوضع التوصيات التي أكدت من خلالها علي ضرورة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي في المقررات الأخرى .