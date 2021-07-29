«تحت الـ16».. جديد زهرة رامي على قناة مدرستنا
كتب:
إلهام زيدان
01:04 م | الخميس 29 يوليو 2021
المذيعة زهرة رامي
بدأت المذيعة زهرة رامي تقديم برنامج «تحت الـ16»، عبر شاشة قناة مدرستنا، والمخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن، لمناقشتهم في الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم، ويعرض من الأحد للخميس، الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
وتحرص زهرة رامي على تقديم كل ما هو جديد خاصة فيما يتعلق بالأطفال، ويعتمد البرنامج في فكرته على صغار السن، فهم ضيوف حلقاتها اليومية وآرائهم هي المحرك للحلقة.
عرض مشكلات وقضايا الأطفال
وقالت زهرة رامي في تصريحات لها إن البرنامج استمرار لما تقدمه منذ 8 سنوات فيما يتعلق بالأطفال ومشاكلهم وقضاياهم، ولكن المختلف في هذا البرنامج هو الاعتماد على مناقشة الأطفال في الأخلاق والأصول من وجهة نظرهم، وأيضا التأكيد على القيم التي يحتاجون لمعرفتها وترسيخها في وجدانهم، فكانت أول حلقة مخصصة للصدق والكذب.
وأضافت أن برامج الأطفال يجب أن تذاع باستمرار لكي يعودوا إلى الأخلاق التي تربت عليها الكثير من الأجيال، وكان أبرزها برنامج ماما نجوى وكيف كانت تقدم النصيحة والفكرة من خلال عروسة.
اندماج الأطفال مع التكنولوجيا
وتابعت «ولكن الآن تغير الأمر وأصبح الأطفال مندمجين مع التابلت والتكنولوجيا، لذلك من الضروري التأكيد على تلك الرسائل والأخلاق مثل تقبل الآخر، والعند، والأمانة، والتعاون والصداقة بشكل مناسب للفكر الحالي للأطفال»، موضحة أنه يتم خلال الحلقة تقديم النصيحة والمعلومة من خلال أغنية أو مشهد تمثيلي يتم من خلاله مناقشة الأطفال في الفكرة المطروحة، حيث لا يوجد ضيوف، فالأطفال هم الأساس ورأيهم هو أساس الحلقة.
مواعيد عرض برنامج تحت الـ16
وكشفت زهرة رامي عن أن البرنامج سيستمر عرضه خلال شهور الصيف للمساعدة في استغلال وقت الإجازة والاستفادة منها، ولكنه سيتوقف خلال فترة الدراسة.
وختمت حديثها قائلة: «سعيدة بهذه التجربة، حيث هناك فريق عمل جيد ومتعاون يعمل على إخراج كل حلقة بشكل مثالي وجيد، حتى يصل للأطفال بشكل بسيط وسهل».