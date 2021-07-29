«تحت الـ16».. جديد زهرة رامي على قناة مدرستنا

بدأت المذيعة زهرة رامي تقديم برنامج «تحت الـ16»، عبر شاشة قناة مدرستنا، والمخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن، لمناقشتهم في الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم، ويعرض من الأحد للخميس، الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وتحرص زهرة رامي على تقديم كل ما هو جديد خاصة فيما يتعلق بالأطفال، ويعتمد البرنامج في فكرته على صغار السن، فهم ضيوف حلقاتها اليومية وآرائهم هي المحرك للحلقة.

عرض مشكلات وقضايا الأطفال

وقالت زهرة رامي في تصريحات لها إن البرنامج استمرار لما تقدمه منذ 8 سنوات فيما يتعلق بالأطفال ومشاكلهم وقضاياهم، ولكن المختلف في هذا البرنامج هو الاعتماد على مناقشة الأطفال في الأخلاق والأصول من وجهة نظرهم، وأيضا التأكيد على القيم التي يحتاجون لمعرفتها وترسيخها في وجدانهم، فكانت أول حلقة مخصصة للصدق والكذب.

وأضافت أن برامج الأطفال يجب أن تذاع باستمرار لكي يعودوا إلى الأخلاق التي تربت عليها الكثير من الأجيال، وكان أبرزها برنامج ماما نجوى وكيف كانت تقدم النصيحة والفكرة من خلال عروسة.

اندماج الأطفال مع التكنولوجيا

وتابعت «ولكن الآن تغير الأمر وأصبح الأطفال مندمجين مع التابلت والتكنولوجيا، لذلك من الضروري التأكيد على تلك الرسائل والأخلاق مثل تقبل الآخر، والعند، والأمانة، والتعاون والصداقة بشكل مناسب للفكر الحالي للأطفال»، موضحة أنه يتم خلال الحلقة تقديم النصيحة والمعلومة من خلال أغنية أو مشهد تمثيلي يتم من خلاله مناقشة الأطفال في الفكرة المطروحة، حيث لا يوجد ضيوف، فالأطفال هم الأساس ورأيهم هو أساس الحلقة.

مواعيد عرض برنامج تحت الـ16

وكشفت زهرة رامي عن أن البرنامج سيستمر عرضه خلال شهور الصيف للمساعدة في استغلال وقت الإجازة والاستفادة منها، ولكنه سيتوقف خلال فترة الدراسة.

وختمت حديثها قائلة: «سعيدة بهذه التجربة، حيث هناك فريق عمل جيد ومتعاون يعمل على إخراج كل حلقة بشكل مثالي وجيد، حتى يصل للأطفال بشكل بسيط وسهل».