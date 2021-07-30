أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم الجمعة 30 يوليو 2021

تحرص الكثيرات على متابعة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي لما تشكله تلك الثمار من أهمية كبيرك على صحة الإنسان لامتلاكها على الكثير من العناصر المفيدة للجسم، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم الجمعة 30 يوليو 2021.

أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الخضراوات اليوم، في مختلف الأنواع، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم الجمعة، بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 و5 جنيهات.

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم، إلى 10 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

وسجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر البطاطس

وصل سعر البطاطس في الأسواق اليوم الجمعة، إلى 6.5 جنيه.

سعر البامية

تراوح سعر البامية اليوم الجمعة، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر ورق العنب

تراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 20 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

سعر الثوم

وصل سعر الثوم الأبيض اليوم، إلى 25 جنيهًا، كما وصل الثوم الأحمر إلى 30 جنيهًا.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 5 و6 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم الجمعة، بين 8 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا

يتراوح سعر الفاصوليا اليوم الجمعة، من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.