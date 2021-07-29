ما هي الدول الممنوع السفر إليها من السعودية؟

جددت السلطات السعودية، تحذيرها أن كل من يثبت تورطه بالسفر للدول الممنوع السفر إليها، التي سبق الإعلان عنها، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى الخارج لمدة 3 سنوات، وذلك بعد أن صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بورود معلومات عن سفر مواطنين سعوديين إلى هذه الدول الممنوع السفر إليها، في مخالفة صريحة لما صدر عن الجهات الرسمية السعودية، ما يعرض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية.

عقوبات تنتظر كل من سافر إلى الدول الممنوع السفر إليها

وقالت الداخلية السعودية، إنه في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن وزارة الداخلية تؤكد على استمرار منع السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها، والتي تم الإعلان عنها سابقا، سواء بشكل مباشر أو عن طريق دولة أخرى، وأن كل من يثبت تورطه في السفر إلى الدول الممنوع السفر إليها يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات.

ما هي الدول الممنوع السفر إليها مؤخرا؟

كانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت في الثالث من يوليو الجاري، منع سفر المواطنين السعوديين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وتلك الدول الدول الممنوع السفر إليها هي إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقاً، كما تقرر تعليق القدوم من كل من إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وأفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلاً عن الدول الممنوع السفر إليها المعلنة سابقاً.

ما هي الدول الممنوع السفر إليها سابقا؟

كانت السلطات السعودية قد أعلنت في 16 مايو الماضي استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وهي «ليبيا، وسوريا، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء، والهند»، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا فيها.