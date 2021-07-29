بعد عودة رحلات العمرة من خارج السعودية.. خطوات استخدام تطبيق «اعتمرنا»

أعلن عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، هاني علي العميري، عن موعد عودة معتمري الخارج، بدءًا من 10 أغسطس المقبل، الموافق الأول من شهر محرم.

واستقبل المسجد الحرام المعتمرين والمصلين لأداء مناسك العمرة بدءًا من يوم 15 ذي الحجة، عبر الحجز من تطبيق «اعتمرنا».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» آلية التسجيل لأداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة عبر تطبيق «اعتمرنا» على النحو التالي:

آلية العمرة والصلاة عبر تطبيق اعتمرنا

- ابدأ بتحميل تطبيق اعتمرنا لـIOS من هنـــــــا، وللأندرويد من هنـــــــا.

- تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة «يجب التسجيل في تطبيق توكلنا وخلو المعتمر من فيروس كورونا».

- الحصول على التصريح.

- الوصول لأحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين بمكة المكرمة.

- إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز «يجب التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح».

- ارتداء الكمامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

- ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين «مواقف السيارات».

- التوجه للحرم المكي.

- بعد انتهاء النسك، العودة لمركز تجمع أو نقل المعتمرين.

علمًا بأنّ المعتمرين بإمكانهم المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة، مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة للصلاة في المسجد الحرام، حسب الأوقات المتاحة على التطبيق، فضلًا عن أنّه بإمكان المتواجدين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة للصلاة بالمسجد الحرام، حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وكانت وزارة الحج والعمرة شددّت على أنّ تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر التطبيق فقط، وسيمكّن التطبيق الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية، بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة.

ويكون تسجيل البيانات مرتبطا بتطبيق «توكلنا» بشكل مباشر، وتتضمن الخطوة عددًا من الإجراءات، بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس كورونا، كما أنّ التطبيق يتيح اختيار الوقت المناسب واختيار الخدمات المصاحبة، مثل وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومركز الخدمات.