«زيت وصابون».. ضبط 1402 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 2,35 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة المشاركة مع المأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بمحافظة القاهرة.

ضبط 1,5 طن فيليه دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة المشاركة مع المأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لمطعم بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 1,2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة، وبحوزته 1,6 طن سكر تموينى – 324 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط 11,2 طن مخلفات كسر بلاستيك- بولى إيثلين معبأة داخل أجولة غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج 22000 متر خراطيم كهربائية بدون بيانات منتج نهائى- 2 ماكينة إنتاج تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج.

ضبط 17,510 عبوة وقطعة مستلزمات طبية كمامة، كحول غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

ضبط 5 أطنان منظفات صناعية صابون سائل غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط 3,2 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي 550 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة معبأة داخل شكائر خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي محظور تجاولها خارج الجمعيات الزراعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.