بينها 4,5 طن لحوم فاسدة.. ضبط 1497 قضية تموينية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت عن ضبط 1497 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها الآتي:

القاهرة

ضبط 4,5 طن مقطعات لحوم - كبدة، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

الجيزة

ضبط 2 طن "دواجن ومقطعاتها" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن.

ضبط 1,5 طن سكر – 720 عبوة زيت تمويني، مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تمويني.

البحيرة

ضبط 1,06 طن "لحوم مجمدة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتعبئة وتجهيز السلع الغذائية لحفظ السلع الغذائية.

المنوفية

ضبط 5,15 طن "مكرونة – دقيق فاخر – مسلى" دون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية.

ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية معبأة داخل أجولة دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية.

الغربية

ضبط 2 طن مخللات "مجهولة المصدر" معبأة داخل براميل دون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية ويتشبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن معمل لإنتاج وتعبئة المخللات.

سوهاج

ضبط 6,5 طن "دقيق بلدي" مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خترج منظومة الدعم تم تجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوادء، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية.

اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية، استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، وقد أسفرت عن ضبط 29 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (3387) عبوة سجائر.